NBP Exchange Rates

KARACHI, Mar 28 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP)on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 284.00 283.50
EURO EUR 307.71 307.17
JAPANESE YEN JPY 2.1750 2.1712
BRITISH POUND GBP 349.86 349.25
SWISS FRANC CHF 310.86 310.31
CANADIAN DOLLAR CAD 208.29 207.92
AUSTRALIAN DOLAR AUD 190.05 189.71
SWEDISH KRONA SEK 27.55 27.50
NORWEGIAN KRONE NOK 27.28 27.23
DANISH KRONE DKK 41.22 41.15
NEWZEALAND DOLLAR NZD 177.13 176.82
SINGAPORE DOLLAR SGD 213.90 213.53
HONGKONG DOLLAR HKD 36.32 36.26
KOREAN WON KRW 0.2188 0.2185
CHINESE YUAN CNY 41.49 41.41
MALAYSIAN RINGGIT MYR 64.63 64.51
THAI BAHT THB 08.29 08.27
U.A.E DIRHAM AED 77.88 77.74
SAUDI RIYAL SAR 75.71 75.58
QATAR RIYAL QAR 78.02 77.88
KUWAITI DINAR KWD 928.47 926.84
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 283.3699
GBP 347.0715
EUR 304.906
JPY 2.1636
SETTLEMENT DATE: 30-03 2023