NBP exchange rates

KARACHI, Mar 27 (APP): Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP)on Monday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 283.65 283.15
EURO EUR 306.08 305.54
JAPANESE YEN JPY 2.1728 2.1690
BRITISH POUND GBP 347.28 346.67
SWISS FRANC CHF 308.95 308.41
CANADIAN DOLLAR CAD 206.66 206.30
AUSTRALIAN DOLAR AUD 188.87 188.54
SWEDISH KRONA SEK 27.36 27.31
NORWEGIAN KRONE NOK 27.09 27.05
DANISH KRONE DKK 41.00 40.93
NEWZEALAND DOLLAR NZD 176.20 175.89
SINGAPORE DOLLAR SGD 212.84 212.47
HONGKONG DOLLAR HKD 36.27 36.21
KOREAN WON KRW 0.2186 0.2182
CHINESE YUAN CNY 41.46 41.39
MALAYSIAN RINGGIT MYR 64.07 63.96
THAI BAHT THB 08.28 08.26
U.E.A DIRHAM AED 77.78 77.64
SAUDI RIYAL SAR 75.53 75.40
QATAR RIYAL QAR 77.94 77.80
KUWAITI DINAR KWD 927.96 926.33
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 283.1266
GBP 347.5096
EUR 305.0972
JPY 2.137
SETTLEMENT DATE: 29-03 2023
APP/as/