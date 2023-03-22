NBP exchange rates

KARACHI, Mar 22 (APP): The Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 284.35 283.85
EURO EUR 306.77 306.23
JAPANESE YEN JPY 2.1479 2.1441
BRITISH POUND GBP 347.77 347.15
SWISS FRANC CHF 308.19 307.65
CANADIAN DOLLAR CAD 207.50 207.14
AUSTRALIAN DOLAR AUD 190.24 189.90
SWEDISH KRONA SEK 27.64 27.59
NORWEGIAN KRONE NOK 26.97 26.93
DANISH KRONE DKK 41.12 41.05
NEWZEALAND DOLLAR NZD 176.36 176.05
SINGAPORE DOLLAR SGD 212.72 212.35
HONGKONG DOLLAR HKD 36.37 36.31
KOREAN WON KRW 0.2174 0.2171
CHINESE YUAN CNY 41.51 41.43
MALAYSIAN RINGGIT MYR 63.62 63.51
THAI BAHT THB 08.26 08.25
U.A.E DIRHAM AED 77.97 77.83
SAUDI RIYAL SAR 75.77 75.64
QATAR RIYAL QAR 78.13 77.99
KUWAITI DINAR KWD 928.98 927.34
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 283.8366
GBP 347.5863
EUR 304.7554
JPY 2.1478
SETTLEMENT DATE: 28-03 2023