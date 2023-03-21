NBP Exchange Rates

KARACHI, Mar 21 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP)on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 284.50 284.00
EURO EUR 305.45 304.91
JAPANESE YEN JPY 2.1684 2.1646
BRITISH POUND GBP 348.83 348.22
SWISS FRANC CHF 306.36 305.82
CANADIAN DOLLAR CAD 207.98 207.62
AUSTRALIAN DOLAR AUD 190.48 190.14
SWEDISH KRONA SEK 27.55 27.50
NORWEGIAN KRONE NOK 26.67 26.62
DANISH KRONE DKK 40.96 40.89
NEWZEALAND DOLLAR NZD 176.91 176.60
SINGAPORE DOLLAR SGD 212.55 212.17
HONGKONG DOLLAR HKD 36.44 36.37
KOREAN WON KRW 0.2177 0.2173
CHINESE YUAN CNY 41.57 41.49
MALAYSIAN RINGGIT MYR 63.58 63.46
THAI BAHT THB 08.33 08.32
U.E.A DIRHAM AED 78.01 77.88
SAUDI RIYAL SAR 75.84 75.70
QATAR RIYAL QAR 78.17 78.03
KUWAITI DINAR KWD 929.62 927.99
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 283.8921
GBP 346.0645
EUR 302.629
JPY 2.163
SETTLEMENT DATE: 27-03 2023