NBP Exchange Rates

KARACHI, Mar 17 (APP): The Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP)on Friday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 282.90 282.40
EURO EUR 301.56 301.03
JAPANESE YEN JPY 2.1241 2.1204
BRITISH POUND GBP 343.51 342.90
SWISS FRANC CHF 305.11 304.57
CANADIAN DOLLAR CAD 206.65 206.57
AUSTRALIAN DOLAR AUD 189.71 189.37
SWEDISH KRONA SEK 27.17 27.12
NORWEGIAN KRONE NOK 26.45 26.41
DANISH KRONE DKK 40.44 40.37
NEWZEALAND DOLLAR NZD 176.38 176.07
SINGAPORE DOLLAR SGD 210.87 210.50
HONGKONG DOLLAR HKD 36.18 36.11
KOREAN WON KRW 0.2177 0.2174
CHINESE YUAN CNY 41.39 41.32
MALAYSIAN RINGGIT MYR 63.18 63.06
THAI BAHT THB 08.27 08.26
U.E.A DIRHAM AED 77.57 77.44
SAUDI RIYAL SAR 75.41 75.27
QATAR RIYAL QAR 77.72 77.58
KUWAITI DINAR KWD 922.82 921.19
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 282.2809
GBP 341.5881
EUR 299.9235
JPY 2.12
SETTLEMENT DATE: 21-03 2023