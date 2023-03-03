NBP Exchange Rates

KARACHI, Mar 03 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP)on Friday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 285.60 285.10
EURO EUR 303.50 302.97
JAPANESE YEN JPY 2.0894 2.0858
BRITISH POUND GBP 341.80 341.20
SWISS FRANC CHF 303.46 302.92
CANADIAN DOLLAR CAD 210.25 209.88
AUSTRALIAN DOLAR AUD 192.57 192.24
SWEDISH KRONA SEK 27.37 27.32
NORWEGIAN KRONE NOK 27.38 27.33
DANISH KRONE DKK 40.71 40.64
NEWZEALAND DOLLAR NZD 177.79 177.47
SINGAPORE DOLLAR SGD 212.02 211.65
HONGKONG DOLLAR HKD 36.52 36.46
KOREAN WON KRW 0.2189 0.2185
CHINESE YUAN CNY 41.54 41.47
MALAYSIAN RINGGIT MYR 63.84 63.73
THAI BAHT THB 08.21 08.20
U.E.A DIRHAM AED 78.31 78.17
SAUDI RIYAL SAR 76.19 76.06
QATAR RIYAL QAR 78.46 78.32
KUWAITI DINAR KWD 931.35 929.73
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 284.4095
GBP 340.4382
EUR 302.3557
JPY 2.0799
SETTLEMENT DATE: 07-03 2023