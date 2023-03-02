NBP Exchange Rates

KARACHI, Mar 02 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 266.60 266.10
EURO EUR 284.37 283.83
JAPANESE YEN JPY 1.9551 1.9515
BRITISH POUND GBP 320.07 319.47
SWISS FRANC CHF 283.00 282.47
CANADIAN DOLLAR CAD 195.90 195.53
AUSTRALIAN DOLAR AUD 179.86 179.52
SWEDISH KRONA SEK 25.61 25.56
NORWEGIAN KRONE NOK 25.62 25.57
DANISH KRONE DKK 38.14 38.07
NEWZEALAND DOLLAR NZD 166.14 165.83
SINGAPORE DOLLAR SGD 198.27 197.90
HONGKONG DOLLAR HKD 34.09 34.03
KOREAN WON KRW 0.2034 0.2030
CHINESE YUAN CNY 38.59 38.76
MALAYSIAN RINGGIT MYR 59.59 59.48
THAI BAHT THB 07.66 07.64
U.A.E DIRHAM AED 73.10 72.96
SAUDI RIYAL SAR 71.13 71.00
QATAR RIYAL QAR 73.25 73.11
KUWAITI DINAR KWD 869.99 868.36
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 265.642
GBP 320.8955
EUR 282.5368
JPY 1.953
SETTLEMENT DATE: 06-03 2023
APP/as/