NBP Exchange Rates

KARACHI, Feb 24 (APP): The Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP)on Friday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 261.40 260.90
EURO EUR 277.63 277.10
JAPANESE YEN JPY 2.9411 1.9374
BRITISH POUND GBP 314.21 313.60
SWISS FRANC CHF 279.90 279.37
CANADIAN DOLLAR CAD 193.06 192.69
AUSTRALIAN DOLAR AUD 178.06 177.72
SWEDISH KRONA SEK 25.22 25.17
NORWEGIAN KRONE NOK 25.38 25.33
DANISH KRONE DKK 37.22 37.15
NEWZEALAND DOLLAR NZD 162.92 162.61
SINGAPORE DOLLAR SGD 194.59 194.22
HONGKONG DOLLAR HKD 33.44 33.38
KOREAN WON KRW 0.2006 0.2003
CHINESE YUAN CNY 37.84 37.77
MALAYSIAN RINGGIT MYR 58.99 58.88
THAI BAHT THB 07.51 07.49
U.A.E DIRHAM AED 71.67 71.54
SAUDI RIYAL SAR 69.75 69.62
QATAR RIYAL QAR 71.81 71.68
KUWAITI DINAR KWD 853.24 851.62
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 260.8419
GBP 314.5492
EUR 276.8576
JPY 1.9343
SETTLEMENT DATE: 28-02 2023