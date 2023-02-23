NBP Exchange Rates

KARACHI, Feb 23 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP)on Thursday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 262.35 261.85
EURO EUR 279.18 278.65
JAPANESE YEN JPY 2.9465 1.9428
BRITISH POUND GBP 316.51 315.90
SWISS FRANC CHF 282.30 281.76
CANADIAN DOLLAR CAD 194.01 193.64
AUSTRALIAN DOLAR AUD 179.20 178.86
SWEDISH KRONA SEK 25.38 25.33
NORWEGIAN KRONE NOK 25.42 25.38
DANISH KRONE DKK 37.43 37.36
NEWZEALAND DOLLAR NZD 163.88 163.56
SINGAPORE DOLLAR SGD 196.03 195.66
HONGKONG DOLLAR HKD 33.57 33.51
KOREAN WON KRW 0.2027 0.2024
CHINESE YUAN CNY 38.28 38.21
MALAYSIAN RINGGIT MYR 59.20 59.09
THAI BAHT THB 07.59 07.58
U.E.A DIRHAM AED 71.93 71.80
SAUDI RIYAL SAR 70.02 69.89
QATAR RIYAL QAR 72.07 71.94
KUWAITI DINAR KWD 856.90 855.27
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 261.7451
GBP 316.7377
EUR 278.8371
JPY 1.9423
SETTLEMENT DATE: 27-02 2023
APP/as