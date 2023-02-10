NBP Exchange Rates

KARACHI, Feb 10 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 270.90 270.40
EURO EUR 290.95 290.41
JAPANESE YEN JPY 2.0559 2.0521
BRITISH POUND GBP 327.55 326.95
SWISS FRANC CHF 293.31 292.77
CANADIAN DOLLAR CAD 201.10 200.73
AUSTRALIAN DOLAR AUD 187.29 186.94
SWEDISH KRONA SEK 26.27 26.23
NORWEGIAN KRONE NOK 26.53 26.49
DANISH KRONE DKK 39.02 38.95
NEWZEALAND DOLLAR NZD 170.81 170.49
SINGAPORE DOLLAR SGD 204.02 203.64
HONGKONG DOLLAR HKD 34.64 34.58
KOREAN WON KRW 0.2141 0.2137
CHINESE YUAN CNY 40.00 39.92
MALAYSIAN RINGGIT MYR 62.61 62.49
THAI BAHT THB 08.04 08.03
U.E.A DIRHAM AED 74.28 74.14
SAUDI RIYAL SAR 72.28 72.14
QATAR RIYAL QAR 74.42 74.29
KUWAITI DINAR KWD 887.09 885.46
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 270.1615
GBP 326.7333
EUR 289.9914
JPY 2.0577
SETTLEMENT DATE: 14-02 2023
APP/as/