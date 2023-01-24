NBP Exchange Rates

KARACHI, Jan 24 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 230.60 230.10
EURO EUR 251.16 250.62
JAPANESE YEN JPY 1.7690 1.7652
BRITISH POUND GBP 285.45 284.83
SWISS FRANC CHF 250.14 249.60
CANADIAN DOLLAR CAD 172.53 172.15
AUSTRALIAN DOLAR AUD 162.08 161.73
SWEDISH KRONA SEK 22.64 22.60
NORWEGIAN KRONE NOK 23.50 23.45
DANISH KRONE DKK 33.70 33.63
NEWZEALAND DOLLAR NZD 149.90 149.57
SINGAPORE DOLLAR SGD 174.84 174.46
HONGKONG DOLLAR HKD 29.56 29.50
KOREAN WON KRW 0.1872 0.1868
CHINESE YUAN CNY 34.17 34.10
MALAYSIAN RINGGIT MYR 53.85 53.74
THAI BAHT THB 07.03 07.02
U.E.A DIRHAM AED 63.23 63.09
SAUDI RIYAL SAR 61.49 61.36
QATAR RIYAL QAR 63.35 63.21
KUWAITI DINAR KWD 756.26 754.63
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 230.0562
GBP 285.4767
EUR 251.0373
JPY 1.7669
SETTLEMENT DATE: 26-01 2023