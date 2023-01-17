NBP Exchange Rates

KARACHI, Jan 17 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 228.75 228.25
EURO EUR 248.05 247.51
JAPANESE YEN JPY 1.7764 1.7825
BRITISH POUND GBP 278.82 278.221
SWISS FRANC CHF 247.05 246.51
CANADIAN DOLLAR CAD 170.66 170.29
AUSTRALIAN DOLAR AUD 159.36 159.01
SWEDISH KRONA SEK 22.05 22.00
NORWEGIAN KRONE NOK 23.10 23.05
DANISH KRONE DKK 33.29 33.21
NEWZEALAND DOLLAR NZD 146.32 146.00
SINGAPORE DOLLAR SGD 173.11 172.73
HONGKONG DOLLAR HKD 29.38 29.31
KOREAN WON KRW 0.1847 0.1843
CHINESE YUAN CNY 33.97 33.89
MALAYSIAN RINGGIT MYR 52.86 52.74
THAI BAHT THB 06.92 06.91
U.E.A DIRHAM AED 62.72 62.59
SAUDI RIYAL SAR 60.98 60.85
QATAR RIYAL QAR 62.85 62.71
KUWAITI DINAR KWD 750.20 748.56
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 228.1893
GBP 278.9614
EUR 247.0606
JPY 1.7833
SETTLEMENT DATE: 19-01 2023