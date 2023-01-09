NBP Exchange Rates

KARACHI, Jan 09 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 227.60 227.10
EURO EUR 243.43 242.90
JAPANESE YEN JPY 1.7299 1.7261
BRITISH POUND GBP 276.43 275.83
SWISS FRANC CHF 245.94 245.40
CANADIAN DOLLAR CAD 169.81 169.43
AUSTRALIAN DOLAR AUD 157.73 157.39
SWEDISH KRONA SEK 21.78 21.74
NORWEGIAN KRONE NOK 22.83 22.77
DANISH KRONE DKK 32.67 32.60
NEWZEALAND DOLLAR NZD 145.59 145.27
SINGAPORE DOLLAR SGD 171.06 170.69
HONGKONG DOLLAR HKD 29.27 29.20
KOREAN WON KRW 0.1829 0.1825
CHINESE YUAN CNY 33.69 33.61
MALAYSIAN RINGGIT MYR 52.03 51.92
THAI BAHT THB 06.80 06.78
U.A.E DIRHAM AED 62.41 62.27
SAUDI RIYAL SAR 60.58 60.45
QATAR RIYAL QAR 62.53 62.39
KUWAITI DINAR KWD 744.67 743.03
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 227.0258
GBP 270.1834
EUR 239.0128
JPY 1.6912
SETTLEMENT DATE: 11-01 2023
APP/mzr/