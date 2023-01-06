NBP Exchange Rates

KARACHI, Jan 06 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 227.55 227.05
EURO EUR 240.04 239.52
JAPANESE YEN JPY 1.6995 1.6957
BRITISH POUND GBP 271.33 270.73
SWISS FRANC CHF 243.02 242.49
CANADIAN DOLLAR CAD 167.93 167.56
AUSTRALIAN DOLAR AUD 154.11 153.77
SWEDISH KRONA SEK 21.44 21.39
NORWEGIAN KRONE NOK 22.25 22.20
DANISH KRONE DKK 32.31 32.14
NEWZEALAND DOLLAR NZD 142.16 141.85
SINGAPORE DOLLAR SGD 169.39 169.02
HONGKONG DOLLAR HKD 29.25 29.19
KOREAN WON KRW 0.1801 0.1797
CHINESE YUAN CNY 33.35 33.28
MALAYSIAN RINGGIT MYR 51.80 51.68
THAI BAHT THB 06.71 06.69
U.E.A DIRHAM AED 62.39 62.26
SAUDI RIYAL SAR 60.62 60.48
QATAR RIYAL QAR 62.52 62.38
KUWAITI DINAR KWD 742.97 741.34
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 227.0094
GBP 272.661
EUR 241.0613
JPY 1.7103
SETTLEMENT DATE: 10-01 2023