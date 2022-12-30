NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 30 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 226.90 226.40
EURO EUR 242.33 241.80
JAPANESE YEN JPY 1.7102 1.7064
BRITISH POUND GBP 273.23 272.63
SWISS FRANC CHF 245.78 245.23
CANADIAN DOLLAR CAD 167.40 167.03
AUSTRALIAN DOLAR AUD 153.61 153.27
SWEDISH KRONA SEK 21.77 21.73
NORWEGIAN KRONE NOK 22.94 22.89
DANISH KRONE DKK 32.52 32.45
NEWZEALAND DOLLAR NZD 143.42 143.10
SINGAPORE DOLLAR SGD 168.80 168.43
HONGKONG DOLLAR HKD 29.21 29.15
KOREAN WON KRW 0.1798 0.1794
CHINESE YUAN CNY 32.70 32.63
MALAYSIAN RINGGIT MYR 51.45 51.33
THAI BAHT THB 06.57 06.56
U.E.A DIRHAM AED 62.22 62.09
SAUDI RIYAL SAR 60.41 60.28
QATAR RIYAL QAR 62.34 62.20
KUWAITI DINAR KWD 742.30 740.67
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 226.3205
GBP 272.3541
EUR 240.4429
JPY 1.6921
SETTLEMENT DATE: 04-01 2023