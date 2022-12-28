NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 28 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 226.60 226.10
EURO EUR 241.51 240.98
JAPANESE YEN JPY 1.6879 1.6842
BRITISH POUND GBP 272.12 271.52
SWISS FRANC CHF 243.58 243.04
CANADIAN DOLLAR CAD 167.41 167.04
AUSTRALIAN DOLAR AUD 152.69 152.36
SWEDISH KRONA SEK 21.78 21.73
NORWEGIAN KRONE NOK 23.05 23.00
DANISH KRONE DKK 32.42 32.35
NEWZEALAND DOLLAR NZD 142.09 141.78
SINGAPORE DOLLAR SGD 168.25 167.88
HONGKONG DOLLAR HKD 29.19 29.12
KOREAN WON KRW 0.1786 0.1782
CHINESE YUAN CNY 32.66 32.59
MALAYSIAN RINGGIT MYR 51.16 51.04
THAI BAHT THB 06.54 06.52
U.E.A DIRHAM AED 62.13 62.00
SAUDI RIYAL SAR 60.36 60.23
QATAR RIYAL QAR 62.26 62.12
KUWAITI DINAR KWD 740.69 739.06
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 226.054
GBP 272.6663
EUR 240.7249
JPY 1.6977