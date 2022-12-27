NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 27 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 226.25 225.75
EURO EUR 241.20 240.67
JAPANESE YEN JPY 1.7027 1.6989
BRITISH POUND GBP 273.43 272.82
SWISS FRANC CHF 242.95 242.41
CANADIAN DOLLAR CAD 166.79 166.42
AUSTRALIAN DOLAR AUD 152.38 152.04
SWEDISH KRONA SEK 21.69 21.65
NORWEGIAN KRONE NOK 23.01 22.96
DANISH KRONE DKK 32.37 32.30
NEWZEALAND DOLLAR NZD 142.12 141.81
SINGAPORE DOLLAR SGD 168.14 167.77
HONGKONG DOLLAR HKD 29.11 29.05
KOREAN WON KRW 0.1788 0.1784
CHINESE YUAN CNY 32.63 32.56
MALAYSIAN RINGGIT MYR 51.21 51.09
THAI BAHT THB 06.53 06.52
U.E.A DIRHAM AED 62.04 61.90
SAUDI RIYAL SAR 60.20 60.07
QATAR RIYAL QAR 62.16 62.02
KUWAITI DINAR KWD 739.48 737.84
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 225.6407
GBP 272.0099
EUR 239.6304
JPY 1.698
SETTLEMENT DATE: 29-12 2022