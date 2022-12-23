NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 23 (APP): The Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 225.90 225.40
EURO EUR 240.10 239.57
JAPANESE YEN JPY 1.7028 1.6990
BRITISH POUND GBP 272.20 271.60
SWISS FRANC CHF 242.49 241.95
CANADIAN DOLLAR CAD 165.74 165.37
AUSTRALIAN DOLAR AUD 151.06 150.72
SWEDISH KRONA SEK 21.71 21.66
NORWEGIAN KRONE NOK 22.90 22.85
DANISH KRONE DKK 32.23 32.15
NEWZEALAND DOLLAR NZD 141.72 141.41
SINGAPORE DOLLAR SGD 167.08 166.71
HONGKONG DOLLAR HKD 29.06 29.00
KOREAN WON KRW 0.1760 0.1756
CHINESE YUAN CNY 32.44 32.37
MALAYSIAN RINGGIT MYR 51.05 50.93
THAI BAHT THB 06.49 06.47
U.E.A DIRHAM AED 61.94 61.81
SAUDI RIYAL SAR 60.12 59.99
QATAR RIYAL QAR 62.06 61.92
KUWAITI DINAR KWD 738.36 736.72
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 225.355
GBP 272.9274
EUR 239.665
JPY 1.7074
SETTLEMENT DATE: 28-12 2022