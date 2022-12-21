NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 21 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 225.50 225.00
EURO EUR 239.85 239.32
JAPANESE YEN JPY 1.7070 1.7032
BRITISH POUND GBP 274.41 273.80
SWISS FRANC CHF 243.10 242.56
CANADIAN DOLLAR CAD 165.65 165.28
AUSTRALIAN DOLAR AUD 150.30 149.96
SWEDISH KRONA SEK 21.74 21.69
NORWEGIAN KRONE NOK 22.82 22.77
DANISH KRONE DKK 32.18 32.11
NEWZEALAND DOLLAR NZD 142.32 142.01
SINGAPORE DOLLAR SGD 166.76 166.39
HONGKONG DOLLAR HKD 29.05 28.98
KOREAN WON KRW 0.1752 0.1748
CHINESE YUAN CNY 32.49 32.42
MALAYSIAN RINGGIT MYR 50.82 50.71
THAI BAHT THB 06.49 06.47
U.E.A DIRHAM AED 61.83 61.70
SAUDI RIYAL SAR 60.03 59.90
QATAR RIYAL QAR 61.96 61.82
KUWAITI DINAR KWD 737.84 736.21
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 224.9918
GBP 273.5
EUR 238.6488
JPY 1.7007
SETTLEMENT DATE: 23-12 2022