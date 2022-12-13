NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 13 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 225.15 224.65
EURO EUR 237.72 237.20
JAPANESE YEN JPY 1.6356 1.6320
BRITISH POUND GBP 276.16 275.54
SWISS FRANC CHF 240.54 240.01
CANADIAN DOLLAR CAD 165.10 164.73
AUSTRALIAN DOLAR AUD 151.87 151.54
SWEDISH KRONA SEK 21.91 21.86
NORWEGIAN KRONE NOK 22.57 22.52
DANISH KRONE DKK 31.90 31.83
NEWZEALAND DOLLAR NZD 143.75 143.43
SINGAPORE DOLLAR SGD 166.20 165.83
HONGKONG DOLLAR HKD 29.07 29.01
KOREAN WON KRW 0.1724 0.1720
CHINESE YUAN CNY 32.40 32.33
MALAYSIAN RINGGIT MYR 50.78 50.67
THAI BAHT THB 06.48 06.46
U.E.A DIRHAM AED 61.73 61.60
SAUDI RIYAL SAR 59.94 59.81
QATAR RIYAL QAR 61.87 61.73
KUWAITI DINAR KWD 734.49 732.86
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 224.5775
GBP 274.9053
EUR 236.3678
JPY 1.6404
SETTLEMENT DATE: 15-12 2022
APP/as/