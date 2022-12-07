NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 07 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 224.60 224.10
EURO EUR 235.53 235.00
JAPANESE YEN JPY 1.6385 1.6348
BRITISH POUND GBP 272.64 272.04
SWISS FRANC CHF 238.38 237.85
CANADIAN DOLLAR CAD 164.58 164.22
AUSTRALIAN DOLAR AUD 150.34 150.01
SWEDISH KRONA SEK 21.68 21.63
NORWEGIAN KRONE NOK 22.41 22.36
DANISH KRONE DKK 31.61 31.54
NEWZEALAND DOLLAR NZD 142.09 141.78
SINGAPORE DOLLAR SGD 165.32 164.95
HONGKONG DOLLAR HKD 28.96 28.90
KOREAN WON KRW 0.1701 0.1698
CHINESE YUAN CNY 32.36 32.29
MALAYSIAN RINGGIT MYR 51.02 50.90
THAI BAHT THB 06.41 06.40
U.E.A DIRHAM AED 61.58 61.45
SAUDI RIYAL SAR 59.82 59.68
QATAR RIYAL QAR 61.70 61.57
KUWAITI DINAR KWD 732.57 730.95
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 223.9911
GBP 273.3363
EUR 234.9667
JPY 1.6349
SETTLEMENT DATE: 09-12 2022
APP/as