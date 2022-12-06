NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 06 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 224.40 223.90
EURO EUR 236.00 235.48
JAPANESE YEN JPY 1.6395 1.6358
BRITISH POUND GBP 273.84 273.23
SWISS FRANC CHF 238.18 237.65
CANADIAN DOLLAR CAD 165.22 164.86
AUSTRALIAN DOLAR AUD 151.09 150.75
SWEDISH KRONA SEK 21.67 21.62
NORWEGIAN KRONE NOK 22.60 22.55
DANISH KRONE DKK 31.67 31.60
NEWZEALAND DOLLAR NZD 142.26 141.94
SINGAPORE DOLLAR SGD 165.60 165.23
HONGKONG DOLLAR HKD 28.99 28.93
KOREAN WON KRW 0.1711 0.1707
CHINESE YUAN CNY 32.33 32.26
MALAYSIAN RINGGIT MYR 51.26 51.14
THAI BAHT THB 06.41 06.40
U.E.A DIRHAM AED 61.53 61.39
SAUDI RIYAL SAR 59.77 59.64
QATAR RIYAL QAR 61.66 61.52
KUWAITI DINAR KWD 731.49 729.87
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 223.8164
GBP 274.4884
EUR 235.9696
JPY 1.654
SETTLEMENT DATE: 08-12 2022
APP/msq