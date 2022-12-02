NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 02 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 224.20 223.70
EURO EUR 236.40 235.87
JAPANESE YEN JPY 1.6592 1.6555
BRITISH POUND GBP 274.68 274.07
SWISS FRANC CHF 239.15 238.62
CANADIAN DOLLAR CAD 166.82 166.44
AUSTRALIAN DOLAR AUD 152.70 152.36
SWEDISH KRONA SEK 21.85 21.80
NORWEGIAN KRONE NOK 23.05 22.99
DANISH KRONE DKK 31.72 31.65
NEWZEALAND DOLLAR NZD 142.97 142.65
SINGAPORE DOLLAR SGD 165.80 165.43
HONGKONG DOLLAR HKD 28.91 28.85
KOREAN WON KRW 0.1726 0.1722
CHINESE YUAN CNY 31.95 31.88
MALAYSIAN RINGGIT MYR 51.02 50.91
THAI BAHT THB 06.45 06.43
U.E.A DIRHAM AED 61.47 61.34
SAUDI RIYAL SAR 59.71 59.58
QATAR RIYAL QAR 61.59 61.46
KUWAITI DINAR KWD 732.23 730.59
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 223.6272
GBP 270.0746
EUR 232.6841
JPY 1.6391
SETTLEMENT DATE: 06-12 2022