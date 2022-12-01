NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 01 (APP): Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 224.40 223.90
EURO EUR 234.50 233.98
JAPANESE YEN JPY 1.6409 1.6372
BRITISH POUND GBP 271.30 270.69
SWISS FRANC CHF 237.99 237.46
CANADIAN DOLLAR CAD 167.22 166.85
AUSTRALIAN DOLAR AUD 152.68 152.34
SWEDISH KRONA SEK 21.54 21.50
NORWEGIAN KRONE NOK 22.86 22.80
DANISH KRONE DKK 31.47 31.40
NEWZEALAND DOLLAR NZD 141.97 141.66
SINGAPORE DOLLAR SGD 165.36 165.00
HONGKONG DOLLAR HKD 28.89 28.82
KOREAN WON KRW 0.1722 0.1719
CHINESE YUAN CNY 31.94 31.87
MALAYSIAN RINGGIT MYR 50.94 50.83
THAI BAHT THB 06.42 06.40
U.A.E DIRHAM AED 61.52 61.38
SAUDI RIYAL SAR 59.77 59.63
QATAR RIYAL QAR 61.67 61.53
KUWAITI DINAR KWD 731.49 729.87
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 223.899
GBP 267.8056
EUR 231.825
JPY 1.6162
SETTLEMENT DATE: 05-12 2022
APP/as/