NBP Exchange Rates

KARACHI, Nov 25 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 224.40 223.90
EURO EUR 234.35 233.83
JAPANESE YEN JPY 1.6195 1.6159
BRITISH POUND GBP 271.95 271.34
SWISS FRANC CHF 238.04 237.51
CANADIAN DOLLAR CAD 168.43 168.05
AUSTRALIAN DOLAR AUD 152.00 151.66
SWEDISH KRONA SEK 21.71 21.66
NORWEGIAN KRONE NOK 22.68 22.63
DANISH KRONE DKK 31.45 31.38
NEWZEALAND DOLLAR NZD 140.68 140.37
SINGAPORE DOLLAR SGD 163.61 163.25
HONGKONG DOLLAR HKD 28.84 28.78
KOREAN WON KRW 0.1691 0.1687
CHINESE YUAN CNY 31.49 31.42
MALAYSIAN RINGGIT MYR 50.34 50.23
THAI BAHT THB 06.31 06.29
U.E.A DIRHAM AED 61.53 61.39
SAUDI RIYAL SAR 59.79 59.66
QATAR RIYAL QAR 61.66 61.52
KUWAITI DINAR KWD 731.18 729.56
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 223.8333
GBP 270.5697
EUR 233.3462
JPY 1.6133
SETTLEMENT DATE: 29-11 2022