NBP Exchange Rates

KARACHI, Nov 23 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 223.90 223.40
EURO EUR 231.37 230.85
JAPANESE YEN JPY 1.5834 1.5798
BRITISH POUND GBP 265.99 265.40
SWISS FRANC CHF 235.25 234.72
CANADIAN DOLLAR CAD 167.26 166.89
AUSTRALIAN DOLAR AUD 148.62 148.29
SWEDISH KRONA SEK 21.17 21.12
NORWEGIAN KRONE NOK 22.15 22.10
DANISH KRONE DKK 31.05 30.98
NEWZEALAND DOLLAR NZD 138.08 137.77
SINGAPORE DOLLAR SGD 162.26 161.89
HONGKONG DOLLAR HKD 28.75 28.69
KOREAN WON KRW 0.1654 0.1650
CHINESE YUAN CNY 31.41 31.34
MALAYSIAN RINGGIT MYR 48.98 48.87
THAI BAHT THB 06.20 06.18
U.E.A DIRHAM AED 61.39 61.26
SAUDI RIYAL SAR 59.65 59.51
QATAR RIYAL QAR 61.51 61.37
KUWAITI DINAR KWD 727.82 726.20
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 223.3315
GBP 264.5138
EUR 229.1828
JPY 1.5745
SETTLEMENT DATE: 28-11 2022
APP/as/