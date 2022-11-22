NBP Exchange Rates

KARACHI, Nov 22 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 224.10 223.60
EURO EUR 230.40 229.89
JAPANESE YEN JPY 1.5807 1.5771
BRITISH POUND GBP 265.73 265.14
SWISS FRANC CHF 234.24 233.71
CANADIAN DOLLAR CAD 166.84 166.47
AUSTRALIAN DOLAR AUD 148.22 147.89
SWEDISH KRONA SEK 21.07 21.02
NORWEGIAN KRONE NOK 21.89 21.84
DANISH KRONE DKK 30.92 30.85
NEWZEALAND DOLLAR NZD 137.16 136.85
SINGAPORE DOLLAR SGD 162.36 162.00
HONGKONG DOLLAR HKD 28.81 28.74
KOREAN WON KRW 0.1657 0.1654
CHINESE YUAN CNY 31.47 31.40
MALAYSIAN RINGGIT MYR 48.99 48.88
THAI BAHT THB 06.20 06.19
U.E.A DIRHAM AED 61.45 61.31
SAUDI RIYAL SAR 59.70 59.57
QATAR RIYAL QAR 61.58 61.45
KUWAITI DINAR KWD 728.07 726.45
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 223.5868
GBP 264.3467
EUR 229.4671
JPY 1.5882
SETTLEMENT DATE: 25-11 2022