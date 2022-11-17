NBP Exchange Rates

KARACHI, Nov 17 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 222.85 222.35
EURO EUR 231.71 231.19
JAPANESE YEN JPY 1.5970 1.5934
BRITISH POUND GBP 264.92 264.32
SWISS FRANC CHF 235.54 235.01
CANADIAN DOLLAR CAD 166.91 166.53
AUSTRALIAN DOLAR AUD 149.62 149.28
SWEDISH KRONA SEK 21.32 21.27
NORWEGIAN KRONE NOK 22.21 22.16
DANISH KRONE DKK 31.09 31.02
NEWZEALAND DOLLAR NZD 136.69 136.38
SINGAPORE DOLLAR SGD 162.33 161.97
HONGKONG DOLLAR HKD 28.58 28.52
KOREAN WON KRW 0.1662 0.1658
CHINESE YUAN CNY 31.40 31.33
MALAYSIAN RINGGIT MYR 49.00 48.90
THAI BAHT THB 06.22 06.20
U.E.A DIRHAM AED 61.10 60.97
SAUDI RIYAL SAR 59.37 59.23
QATAR RIYAL QAR 61.22 61.09
KUWAITI DINAR KWD 724.74 723.12
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 222.321
GBP 264.2285
EUR 231.3028
JPY 1.5951
SETTLEMENT DATE: 21-11 2022