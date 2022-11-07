NBP Exchange Rates

KARACHI, Nov 07 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 222.35 221.85
EURO EUR 221.52 221.02
JAPANESE YEN JPY 1.5114 1.5080
BRITISH POUND GBP 252.07 251.51
SWISS FRANC CHF 223.30 222.80
CANADIAN DOLLAR CAD 164.46 164.09
AUSTRALIAN DOLAR AUD 142.97 142.65
SWEDISH KRONA SEK 20.46 20.41
NORWEGIAN KRONE NOK 21.64 21.59
DANISH KRONE DKK 29.71 29.65
NEWZEALAND DOLLAR NZD 131.10 130.80
SINGAPORE DOLLAR SGD 158.03 157.67
HONGKONG DOLLAR HKD 28.43 28.37
KOREAN WON KRW 0.1582 0.1579
CHINESE YUAN CNY 30.94 30.87
MALAYSIAN RINGGIT MYR 46.89 46.79
THAI BAHT THB 05.95 05.93
U.E.A DIRHAM AED 60.97 60.83
SAUDI RIYAL SAR 59.27 59.13
QATAR RIYAL QAR 61.09 60.95
KUWAITI DINAR KWD 718.83 717.22
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 221.8504
GBP 248.6721
EUR 216.7478
JPY 1.5007
SETTLEMENT DATE: 09-11 2022