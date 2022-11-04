NBP Exchange Rates

KARACHI, Nov 04 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 222.40 221.90
EURO EUR 217.84 217.35
JAPANESE YEN JPY 1.5017 1.4984
BRITISH POUND GBP 249.30 248.74
SWISS FRANC CHF 220.05 219.55
CANADIAN DOLLAR CAD 162.37 162.01
AUSTRALIAN DOLAR AUD 140.80 140.48
SWEDISH KRONA SEK 20.05 20.01
NORWEGIAN KRONE NOK 21.13 21.08
DANISH KRONE DKK 29.20 29.14
NEWZEALAND DOLLAR NZD 129.15 128.86
SINGAPORE DOLLAR SGD 156.92 156.57
HONGKONG DOLLAR HKD 28.44 28.38
KOREAN WON KRW 0.1568 0.1564
CHINESE YUAN CNY 30.65 30.58
MALAYSIAN RINGGIT MYR 46.88 46.77
THAI BAHT THB 05.89 05.88
U.E.A DIRHAM AED 60.98 60.84
SAUDI RIYAL SAR 59.24 59.11
QATAR RIYAL QAR 61.11 60.97
KUWAITI DINAR KWD 717.23 715.62
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 221.8928
GBP 251.5599
EUR 216.9668
JPY 1.4999
SETTLEMENT DATE: 08-11 2022