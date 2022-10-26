NBP Exchange Rates

KARACHI, Oct 26 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 220.30 219.80
EURO EUR 219.80 219.30
JAPANESE YEN JPY 1.4865 1.4831
BRITISH POUND GBP 252.42 251.85
SWISS FRANC CHF 221.50 221.00
CANADIAN DOLLAR CAD 162.02 161.65
AUSTRALIAN DOLAR AUD 141.15 140.83
SWEDISH KRONA SEK 20.18 20.13
NORWEGIAN KRONE NOK 21.19 21.15
DANISH KRONE DKK 29.49 29.42
NEWZEALAND DOLLAR NZD 126.69 126.40
SINGAPORE DOLLAR SGD 155.64 155.29
HONGKONG DOLLAR HKD 28.17 28.11
KOREAN WON KRW 0.1546 0.1542
CHINESE YUAN CNY 30.29 30.22
MALAYSIAN RINGGIT MYR 46.64 46.53
THAI BAHT THB 05.80 05.79
U.A.E DIRHAM AED 60.40 60.27
SAUDI RIYAL SAR 58.68 58.55
QATAR RIYAL QAR 60.53 60.39
KUWAITI DINAR KWD 712.07 710.46
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 219.6208
GBP 248.5229
EUR 216.7657
JPY 1.475
SETTLEMENT DATE: 28-10 2022