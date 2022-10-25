NBP Exchange Rates

KARACHI, Oct 25 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 220.80 220.30
EURO EUR 218.69 218.19
JAPANESE YEN JPY 1.4835 1.4801
BRITISH POUND GBP 249.62 249.05
SWISS FRANC CHF 220.87 220.37
CANADIAN DOLLAR CAD 161.22 160.85
AUSTRALIAN DOLAR AUD 139.84 139.53
SWEDISH KRONA SEK 19.94 19.89
NORWEGIAN KRONE NOK 21.04 20.99
DANISH KRONE DKK 29.34 29.27
NEWZEALAND DOLLAR NZD 126.26 125.98
SINGAPORE DOLLAR SGD 155.35 155.00
HONGKONG DOLLAR HKD 28.24 28.17
KOREAN WON KRW 0.1537 0.1534
CHINESE YUAN CNY 30.26 30.19
MALAYSIAN RINGGIT MYR 46.60 46.49
THAI BAHT THB 05.77 05.76
U.E.A DIRHAM AED 60.54 60.41
SAUDI RIYAL SAR 58.84 58.71
QATAR RIYAL QAR 60.66 60.52
KUWAITI DINAR KWD 712.60 710.99
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 220.3151
GBP 249.4187
EUR 216.6358
JPY 1.4758
SETTLEMENT DATE: 27-10 2022
APP/msq