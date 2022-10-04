NBP Exchange Rates

KARACHI, Oct 04 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 227.70 227.20
EURO EUR 224.39 223.90
JAPANESE YEN JPY 1.5727 1.5692
BRITISH POUND GBP 257.56 256.99
SWISS FRANC CHF 229.81 229.30
CANADIAN DOLLAR CAD 167.33 166.97
AUSTRALIAN DOLAR AUD 147.26 146.93
SWEDISH KRONA SEK 20.79 20.74
NORWEGIAN KRONE NOK 21.40 21.35
DANISH KRONE DKK 30.11 30.05
NEWZEALAND DOLLAR NZD 129.94 129.65
SINGAPORE DOLLAR SGD 159.25 158.90
HONGKONG DOLLAR HKD 29.12 29.05
KOREAN WON KRW 0.1591 0.1587
CHINESE YUAN CNY 32.29 32.22
MALAYSIAN RINGGIT MYR 49.05 48.94
THAI BAHT THB 06.04 06.03
U.E.A DIRHAM AED 62.43 62.30
SAUDI RIYAL SAR 60.66 60.53
QATAR RIYAL QAR 62.55 62.42
KUWAITI DINAR KWD 736.46 734.85
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 227.2038
GBP 254.65
EUR 223.0005
JPY 1.5672
SETTLEMENT DATE: 06-10 2022
APP/msq