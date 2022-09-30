NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 30 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 229.95 229.45
EURO EUR 225.84 225.35
JAPANESE YEN JPY 1.5887 1.5852
BRITISH POUND GBP 255.08 254.52
SWISS FRANC CHF 235.52 235.01
CANADIAN DOLLAR CAD 167.66 167.30
AUSTRALIAN DOLAR AUD 149.19 148.86
SWEDISH KRONA SEK 20.65 20.61
NORWEGIAN KRONE NOK 21.46 21.41
DANISH KRONE DKK 30.31 30.24
NEWZEALAND DOLLAR NZD 131.48 131.19
SINGAPORE DOLLAR SGD 160.40 160.05
HONGKONG DOLLAR HKD 29.41 29.34
KOREAN WON KRW 0.1607 0.1604
CHINESE YUAN CNY 32.50 32.43
MALAYSIAN RINGGIT MYR 49.57 49.47
THAI BAHT THB 06.06 06.05
U.E.A DIRHAM AED 63.05 62.91
SAUDI RIYAL SAR 61.27 61.13
QATAR RIYAL QAR 63.17 63.04
KUWAITI DINAR KWD 743.12 741.50
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 229.5667
GBP 247.427
EUR 221.44
JPY 1.587
SETTLEMENT DATE: 04-10 2022
APP/mzr/