NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 29 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 232.40 231.90
EURO EUR 225.57 225.08
JAPANESE YEN JPY 1.6091 1.6056
BRITISH POUND GBP 250.89 250.35
SWISS FRANC CHF 237.39 236.78
CANADIAN DOLLAR CAD 170.19 169.82
AUSTRALIAN DOLAR AUD 150.72 150.39
SWEDISH KRONA SEK 20.73 20.69
NORWEGIAN KRONE NOK 21.64 21.60
DANISH KRONE DKK 30.27 30.20
NEWZEALAND DOLLAR NZD 132.13 131.85
SINGAPORE DOLLAR SGD 161.53 161.18
HONGKONG DOLLAR HKD 29.72 29.66
KOREAN WON KRW 0.1620 0.1617
CHINESE YUAN CNY 32.48 32.41
MALAYSIAN RINGGIT MYR 50.05 49.94
THAI BAHT THB 06.10 06.09
U.E.A DIRHAM AED 63.71 63.58
SAUDI RIYAL SAR 61.79 61.65
QATAR RIYAL QAR 63.85 63.72
KUWAITI DINAR KWD 749.77 748.16
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 232.0479
GBP 247.7807
EUR 221.5825
JPY 1.6033
SETTLEMENT DATE: 03-10 2022
APP/mzr/