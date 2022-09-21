NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 21 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 239.35 238.85
EURO EUR 239.03 238.53
JAPANESE YEN JPY 1.6646 1.6612
BRITISH POUND GBP 272.31 271.74
SWISS FRANC CHF 248.21 247.69
CANADIAN DOLLAR CAD 179.04 178.66
AUSTRALIAN DOLAR AUD 159.91 159.58
SWEDISH KRONA SEK 22.06 22.02
NORWEGIAN KRONE NOK 23.15 23.10
DANISH KRONE DKK 32.08 32.01
NEWZEALAND DOLLAR NZD 141.16 140.87
SINGAPORE DOLLAR SGD 169.58 169.22
HONGKONG DOLLAR HKD 30.61 30.55
KOREAN WON KRW 0.1716 0.1713
CHINESE YUAN CNY 34.13 34.06
MALAYSIAN RINGGIT MYR 52.43 52.32
THAI BAHT THB 06.44 06.43
U.E.A DIRHAM AED 65.63 65.49
SAUDI RIYAL SAR 63.71 63.58
QATAR RIYAL QAR 65.76 65.62
KUWAITI DINAR KWD 775.98 774.36
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 238.8106
GBP 273.0322
EUR 238.93
JPY 1.6626
SETTLEMENT DATE: 23-09 2022
APP/as/