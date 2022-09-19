NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 19 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 237.30 236.80
EURO EUR 237.70 237.20
JAPANESE YEN JPY 1.6578 1.6543
BRITISH POUND GBP 270.57 270.00
SWISS FRANC CHF 245.67 245.15
CANADIAN DOLLAR CAD 178.62 178.25
AUSTRALIAN DOLAR AUD 159.08 158.74
SWEDISH KRONA SEK 22.11 22.06
NORWEGIAN KRONE NOK 23.21 23.16
DANISH KRONE DKK 31.90 31.83
NEWZEALAND DOLLAR NZD 141.69 141.39
SINGAPORE DOLLAR SGD 168.61 168.25
HONGKONG DOLLAR HKD 30.35 30.29
KOREAN WON KRW 0.1704 0.1700
CHINESE YUAN CNY 33.99 33.92
MALAYSIAN RINGGIT MYR 52.23 52.12
THAI BAHT THB 06.44 06.42
U.E.A DIRHAM AED 65.07 64.93
SAUDI RIYAL SAR 63.18 63.05
QATAR RIYAL QAR 65.19 65.05
KUWAITI DINAR KWD 768.68 767.07
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 236.7128
GBP 270.113
EUR 236.3341
JPY 1.6513
SETTLEMENT DATE: 21-09 2022
APP/msq