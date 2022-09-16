NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 16 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 236.45 235.95
EURO EUR 236.84 236.34
JAPANESE YEN JPY 1.6489 1.6454
BRITISH POUND GBP 271.04 270.47
SWISS FRANC CHF 245.84 245.32
CANADIAN DOLLAR CAD 178.58 178.21
AUSTRALIAN DOLAR AUD 158.73 158.40
SWEDISH KRONA SEK 22.14 22.09
NORWEGIAN KRONE NOK 23.27 23.22
DANISH KRONE DKK 31.79 31.72
NEWZEALAND DOLLAR NZD 141.28 140.98
SINGAPORE DOLLAR SGD 167.83 167.47
HONGKONG DOLLAR HKD 30.24 30.18
KOREAN WON KRW 0.1694 0.1690
CHINESE YUAN CNY 33.84 33.77
MALAYSIAN RINGGIT MYR 52.17 52.06
THAI BAHT THB 06.39 06.38
U.E.A DIRHAM AED 64.83 64.70
SAUDI RIYAL SAR 63.02 62.88
QATAR RIYAL QAR 64.96 64.82
KUWAITI DINAR KWD 766.95 765.33
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 235.7686
GBP 271.8883
EUR 235.2263
JPY 1.6418