NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 14 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 232.40 231.90
EURO EUR 232.59 232.09
JAPANESE YEN JPY 1.6093 1.6058
BRITISH POUND GBP 267.42 266.85
SWISS FRANC CHF 241.70 241.18
CANADIAN DOLLAR CAD 176.42 176.04
AUSTRALIAN DOLAR AUD 156.38 156.05
SWEDISH KRONA SEK 21.88 21.83
NORWEGIAN KRONE NOK 22.99 22.94
DANISH KRONE DKK 31.21 31.15
NEWZEALAND DOLLAR NZD 139.32 139.02
SINGAPORE DOLLAR SGD 165.29 164.93
HONGKONG DOLLAR HKD 29.72 29.66
KOREAN WON KRW 0.1670 0.1666
CHINESE YUAN CNY 33.51 33.44
MALAYSIAN RINGGIT MYR 51.38 51.27
THAI BAHT THB 06.34 06.32
U.E.A DIRHAM AED 63.72 63.59
SAUDI RIYAL SAR 61.92 61.78
QATAR RIYAL QAR 63.85 63.72
KUWAITI DINAR KWD 754.30 752.68
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 231.8446
GBP 271.6291
EUR 235.16
JPY 1.6298
SETTLEMENT DATE: 16-09 2022