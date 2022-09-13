NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 13 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 230.30 229.80
EURO EUR 233.75 233.25
JAPANESE YEN JPY 1.6161 1.6126
BRITISH POUND GBP 269.15 268.57
SWISS FRANC CHF 241.96 241.44
CANADIAN DOLLAR CAD 177.35 176.97
AUSTRALIAN DOLAR AUD 158.15 157.81
SWEDISH KRONA SEK 22.09 22.04
NORWEGIAN KRONE NOK 23.42 23.37
DANISH KRONE DKK 31.37 31.30
NEWZEALAND DOLLAR NZD 141.13 140.83
SINGAPORE DOLLAR SGD 164.98 164.63
HONGKONG DOLLAR HKD 29.46 29.39
KOREAN WON KRW 0.1673 0.1669
CHINESE YUAN CNY 33.42 33.35
MALAYSIAN RINGGIT MYR 51.12 51.01
THAI BAHT THB 06.35 06.33
U.E.A DIRHAM AED 63.15 63.01
SAUDI RIYAL SAR 61.36 61.23
QATAR RIYAL QAR 63.28 63.14
KUWAITI DINAR KWD 748.38 746.76
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 229.6415
GBP 268.3355
EUR 233.5449
JPY 1.6088
SETTLEMENT DATE: 15-09 2022
APP/as/