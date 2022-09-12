NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 12 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 228.65 228.15
EURO EUR 230.94 230.43
JAPANESE YEN JPY 1.5992 1.5957
BRITISH POUND GBP 265.46 264.88
SWISS FRANC CHF 238.25 237.73
CANADIAN DOLLAR CAD 175.50 175.12
AUSTRALIAN DOLAR AUD 156.26 155.92
SWEDISH KRONA SEK 21.69 21.64
NORWEGIAN KRONE NOK 23.10 23.05
DANISH KRONE DKK 31.00 30.93
NEWZEALAND DOLLAR NZD 139.56 139.25
SINGAPORE DOLLAR SGD 163.42 163.07
HONGKONG DOLLAR HKD 29.24 29.18
KOREAN WON KRW 0.1656 0.1653
CHINESE YUAN CNY 33.10 33.03
MALAYSIAN RINGGIT MYR 50.79 50.68
THAI BAHT THB 06.27 06.26
U.E.A DIRHAM AED 62.69 62.56
SAUDI RIYAL SAR 60.88 60.75
QATAR RIYAL QAR 62.82 62.68
KUWAITI DINAR KWD 742.54 740.92
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 228.0805
GBP 265.0523
EUR 230.2701
JPY 1.6017
SETTLEMENT DATE: 14-09 2022
APP/as/