NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 09 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 225.90 225.40
EURO EUR 227.90 227.39
JAPANESE YEN JPY 1.5780 1.5745
BRITISH POUND GBP 261.69 261.11
SWISS FRANC CHF 234.07 233.55
CANADIAN DOLLAR CAD 173.32 172.93
AUSTRALIAN DOLAR AUD 154.13 153.79
SWEDISH KRONA SEK 21.37 21.32
NORWEGIAN KRONE NOK 22.71 22.66
DANISH KRONE DKK 30.59 30.52
NEWZEALAND DOLLAR NZD 137.92 137.61
SINGAPORE DOLLAR SGD 161.46 161.10
HONGKONG DOLLAR HKD 28.89 28.83
KOREAN WON KRW 0.1642 0.1638
CHINESE YUAN CNY 32.70 32.63
MALAYSIAN RINGGIT MYR 50.27 50.16
THAI BAHT THB 06.22 06.21
U.E.A DIRHAM AED 61.94 61.80
SAUDI RIYAL SAR 60.18 60.05
QATAR RIYAL QAR 62.06 61.92
KUWAITI DINAR KWD 733.66 732.03
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 225.317
GBP 258.8216
EUR 225.0466
JPY 1.564
SETTLEMENT DATE: 13-09 2022
APP/msq