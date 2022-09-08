NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 08 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 223.90 223.40
EURO EUR 224.11 223.61
JAPANESE YEN JPY 1.5571 1.5537
BRITISH POUND GBP 257.62 257.04
SWISS FRANC CHF 229.27 228.76
CANADIAN DOLLAR CAD 170.57 170.19
AUSTRALIAN DOLAR AUD 150.55 150.21
SWEDISH KRONA SEK 20.99 20.94
NORWEGIAN KRONE NOK 22.36 22.31
DANISH KRONE DKK 30.08 30.31
NEW ZEALAND DOLLAR NZD 135.41 135.11
SINGAPORE DOLLAR SGD 159.36 159.00
HONGKONG DOLLAR HKD 28.64 28.57
KOREAN WON KRW 0.1622 0.1618
CHINESE YUAN CNY 32.28 32.21
MALAYSIAN RINGGIT MYR 49.78 49.67
THAI BAHT THB 06.14 06.13
U.E.A DIRHAM AED 61.39 61.26
SAUDI RIYAL SAR 59.66 59.52
QATAR RIYAL QAR 61.51 61.37
KUWAITI DINAR KWD 725.28 723.66
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 223.3061
GBP 256.735
EUR 221.408
JPY 1.5504
SETTLEMENT DATE: 12-09 2022