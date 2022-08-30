NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 30 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 222.40 221.90
EURO EUR 222.81 222.31
JAPANESE YEN JPY 1.6047 1.6011
BRITISH POUND GBP 260.27 259.69
SWISS FRANC CHF 229.80 229.28
CANADIAN DOLLAR CAD 170.93 170.55
AUSTRALIAN DOLAR AUD 153.19 152.84
SWEDISH KRONA SEK 20.95 20.90
NORWEGIAN KRONE NOK 22.80 22.75
DANISH KRONE DKK 29.90 29.83
NEWZEALAND DOLLAR NZD 136.73 136.42
SINGAPORE DOLLAR SGD 159.23 158.87
HONGKONG DOLLAR HKD 28.45 28.38
KOREAN WON KRW 0.1649 0.1645
CHINESE YUAN CNY 32.30 32.22
MALAYSIAN RINGGIT MYR 49.62 49.51
THAI BAHT THB 06.10 06.09
U.E.A DIRHAM AED 60.98 60.84
SAUDI RIYAL SAR 59.30 59.16
QATAR RIYAL QAR 61.11 60.97
KUWAITI DINAR KWD 722.85 721.23
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 221.8331
GBP 258.6352
EUR 220.1472
JPY 1.5982
SETTLEMENT DATE: 01-09 2022
APP/as/