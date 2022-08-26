NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 26 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 219.95 219.45
EURO EUR 219.69 219.19
JAPANESE YEN JPY 1.6091 1.6054
BRITISH POUND GBP 260.02 259.43
SWISS FRANC CHF 228.21 227.69
CANADIAN DOLLAR CAD 169.88 169.50
AUSTRALIAN DOLAR AUD 153.15 152.80
SWEDISH KRONA SEK 20.86 20.81
NORWEGIAN KRONE NOK 22.76 22.71
DANISH KRONE DKK 29.48 29.41
NEWZEALAND DOLLAR NZD 136.44 136.13
SINGAPORE DOLLAR SGD 158.19 157.83
HONGKONG DOLLAR HKD 28.14 28.08
KOREAN WON KRW 0.1652 0.1648
CHINESE YUAN CNY 32.23 32.15
MALAYSIAN RINGGIT MYR 49.19 49.07
THAI BAHT THB 06.13 06.12
U.E.A DIRHAM AED 60.29 60.16
SAUDI RIYAL SAR 58.62 58.49
QATAR RIYAL QAR 60.43 60.30
KUWAITI DINAR KWD 715.75 714.13
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 219.3148
GBP 259.581
EUR 219.1832
JPY 1.6055
SETTLEMENT DATE: 30 08 2022