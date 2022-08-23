NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 23 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 217.10 216.60
EURO EUR 216.28 215.78
JAPANESE YEN JPY 1.5824 1.5787
BRITISH POUND GBP 255.61 255.02
SWISS FRANC CHF 225.25 224.74
CANADIAN DOLLAR CAD 166.67 166.28
AUSTRALIAN DOLAR AUD 149.78 149.43
SWEDISH KRONA SEK 20.38 20.33
NORWEGIAN KRONE NOK 22.13 22.07
DANISH KRONE DKK 29.02 28.95
NEWZEALAND DOLLAR NZD 134.45 134.14
SINGAPORE DOLLAR SGD 155.41 155.05
HONGKONG DOLLAR HKD 27.77 27.71
KOREAN WON KRW 0.1619 0.1615
CHINESE YUAN CNY 31.79 31.72
MALAYSIAN RINGGIT MYR 48.41 48.29
THAI BAHT THB 06.00 05.98
U.E.A DIRHAM AED 59.53 59.39
SAUDI RIYAL SAR 57.88 57.75
QATAR RIYAL QAR 59.65 59.51
KUWAITI DINAR KWD 706.94 705.31
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 216.538
GBP 255.4066
EUR 216.5597
JPY 1.5832
SETTLEMENT DATE: 25 08 2022