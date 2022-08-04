NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 04 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 229.25 228.75
EURO EUR 233.45 232.94
JAPANESE YEN JPY 1.7135 1.7097
BRITISH POUND GBP 278.56 277.95
SWISS FRANC CHF 238.50 237.98
CANADIAN DOLLAR CAD 178.48 178.09
AUSTRALIAN DOLAR AUD 159.44 159.09
SWEDISH KRONA SEK 22.59 22.54
NORWEGIAN KRONE NOK 23.62 23.57
DANISH KRONE DKK 31.30 31.24
NEWZEALAND DOLLAR NZD 144.25 143.94
SINGAPORE DOLLAR SGD 166.03 165.67
HONGKONG DOLLAR HKD 29.32 29.26
KOREAN WON KRW 0.1748 0.1744
CHINESE YUAN CNY 34.08 34.01
MALAYSIAN RINGGIT MYR 51.50 51.38
THAI BAHT THB 06.33 06.32
U.E.A DIRHAM AED 62.86 62.72
SAUDI RIYAL SAR 61.05 60.92
QATAR RIYAL QAR 62.99 62.85
KUWAITI DINAR KWD 748.20 746.58
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 227.9998
GBP 277.795
EUR 232.2178
JPY 1.7113
SETTLEMENT DATE: 10 08 2022
APP/msq