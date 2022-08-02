NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 02 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 239.30 238.80
EURO EUR 245.98 245.46
JAPANESE YEN JPY 1.8309 1.8271
BRITISH POUND GBP 293.50 292.89
SWISS FRANC CHF 252.03 251.50
CANADIAN DOLLAR CAD 186.30 185.91
AUSTRALIAN DOLAR AUD 167.96 167.61
SWEDISH KRONA SEK 23.93 23.88
NORWEGIAN KRONE NOK 24.83 24.78
DANISH KRONE DKK 33.03 32.96
NEWZEALAND DOLLAR NZD 151.45 151.14
SINGAPORE DOLLAR SGD 173.91 173.55
HONGKONG DOLLAR HKD 30.60 30.54
KOREAN WON KRW 0.1834 0.1830
CHINESE YUAN CNY 35.73 35.65
MALAYSIAN RINGGIT MYR 53.78 53.66
THAI BAHT THB 06.64 06.62
U.E.A DIRHAM AED 65.61 65.47
SAUDI RIYAL SAR 63.80 63.67
QATAR RIYAL QAR 65.75 65.61
KUWAITI DINAR KWD 782.54 780.91
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 239.2487
GBP 292.0987
EUR 244.6318
JPY 1.8012
SETTLEMENT DATE: 04 08 2022
APP/msq