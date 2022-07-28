NBP Exchange Rates

KARACHI, Jul 28 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 236.45 235.95
EURO EUR 241.90 241.39
JAPANESE YEN JPY 1.7462 1.7425
BRITISH POUND GBP 287.69 287.08
SWISS FRANC CHF 246.75 246.23
CANADIAN DOLLAR CAD 184.37 183.98
AUSTRALIAN DOLAR AUD 165.31 164.96
SWEDISH KRONA SEK 23.27 23.22
NORWEGIAN KRONE NOK 24.37 24.31
DANISH KRONE DKK 32.43 32.36
NEWZEALAND DOLLAR NZD 148.31 147.99
SINGAPORE DOLLAR SGD 171.14 170.78
HONGKONG DOLLAR HKD 30.24 30.18
KOREAN WON KRW 0.1815 0.1811
CHINESE YUAN CNY 35.23 35.15
MALAYSIAN RINGGIT MYR 53.10 52.99
THAI BAHT THB 06.45 06.44
U.E.A DIRHAM AED 64.83 64.70
SAUDI RIYAL SAR 63.04 62.90
QATAR RIYAL QAR 64.97 64.83
KUWAITI DINAR KWD 770.45 768.82
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 235.9116
GBP 284.014
EUR 239.1436
JPY 1.7219
SETTLEMENT DATE: 01 08 2022
APP/msq