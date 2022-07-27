NBP Exchange Rates

KARACHI, Jul 27 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 233.40 232.90
EURO EUR 237.23 236.72
JAPANESE YEN JPY 1.7043 1.7006
BRITISH POUND GBP 281.32 280.71
SWISS FRANC CHF 242.67 242.15
CANADIAN DOLLAR CAD 181.42 181.03
AUSTRALIAN DOLAR AUD 161.56 161.22
SWEDISH KRONA SEK 22.78 22.73
NORWEGIAN KRONE NOK 23.65 23.60
DANISH KRONE DKK 31.81 31.74
NEWZEALAND DOLLAR NZD 145.43 145.12
SINGAPORE DOLLAR SGD 168.05 167.69
HONGKONG DOLLAR HKD 29.85 29.79
KOREAN WON KRW 0.1778 0.1774
CHINESE YUAN CNY 34.66 34.59
MALAYSIAN RINGGIT MYR 52.36 52.25
THAI BAHT THB 06.33 06.32
U.E.A DIRHAM AED 64.00 63.86
SAUDI RIYAL SAR 62.20 62.07
QATAR RIYAL QAR 64.12 63.98
KUWAITI DINAR KWD 761.03 759.40
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 232.8529
GBP 280.448
EUR 237.9757
JPY 1.7035
SETTLEMENT DATE: 29 07 2022
APP/as/